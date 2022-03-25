Російський олігарх поскаржився на санкції: не розуміємо, як вижити

Підсанкційний російський банкір Петро Авен заявив, що його бізнес повністю зруйновано. Санкції настільки вплинули на його життя, що невдовзі він не зможе найняти водія, а сам керувати не вміє, повідомляє УНІАН.

Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times.

"Все, що ми будували протягом 30 років, повністю зруйновано. І ми змушені якось розпочати нове життя" , – каже Авен.

До війни статки Авена оцінювали у 4,4 млрд доларів, заявив, що тепер не знає, як вижити.

"Чи дозволять мені найняти прибиральницю або водія? Я не керую автівкою… Можливо, моя падчерка кермуватиме. Ми не розуміємо, як вижити" , – сказав він.

Додамо, що під час інтерв'ю Авен сидів у своїй розкішній лондонській квартирі з дворівневою їдальнею.

Бізнесмен заявив, що санкції проти нього не мали підстав. Він планує оскаржити їх. Наразі Авен шукає британського адвоката, щоб розморозити кошти, достатні для оплати юридичної консультації, але місцеві юристи "не хочуть працювати з росіянами". Олігарх не сподівається на швидке розв'язання своїх проблем.

"Мені сказали, що змінити санкції практично неможливо" , - зазначив бізнесмен.

Авен також запевнив, що має вплив на Путіна та підтримує тісні контакти з Кремлем. Проте він зазначив, що ведення бізнесу в Росії вимагає контакту з президентом.