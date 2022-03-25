FT: Путін схвалив участь Абрамовича у російсько-українських переговорах

Російський диктатор Володимир Путін особисто дав згоду на участь мільярдера Романа Абрамовича у мирних переговорах Росії та України.﻿ Про це, посилаючись на Financial Times, повідомляє Новое время.

"Пряме благословення від Путіна" свідчить, що Абрамович хотів отримати згоду на найвищому рівні та суперечить давнім заявам олігарха, що він не має близьких відносин із російським президентом, зазначає газета.

За словами трьох співрозмовників видання, отримавши схвалення від Путіна, Абрамович зустрівся з високопосадовцем із Офісу президента України Володимира Зеленського, щоб допомогти організувати переговори.

З того часу обидві сторони почали обговорювати попередній план припинення російського вторгнення в Україну, хоча Київ і західні союзники побоюються, що Москва може використати переговори, щоб виграти час для перегрупування своїх військ та початку нового наземного наступу.

Західні чиновники, обізнані про перебіг переговорів, сумніваються, що Абрамович взагалі грав якусь роль у цьому процесі. Інші припустили, що він намагався перебільшити свої зусилля, щоб не стати мішенню для західних санкцій та не втратити контроль над своїми активами у Великій Британії, включаючи футбольний клуб Челсі.

ЄС та Великобританія запровадили санкції проти Абрамовича, а США утрималися. За даними Wall Street Journal, Зеленський попросив президента США Джо Байдена не запроваджувати обмеження проти російського олігарха через його роль як посередника у переговорах.

Протягом десятиліть Абрамович намагався уникати асоціацій із Путіним. У 2000 по 2008 роки мільярдер був губернатором віддаленої Чукотської області.

Абрамович не був на круглому столі, який Путін влаштував для олігархів та голів державних компаній після початку вторгнення в Україну. 2003 року мільярдер сказав Financial Times, що у нього "немає особливих відносин" з Путіним.

Вводячи санкції проти нього, у ЄС заявили, що зв’язки Абрамовича із російським президентом "допомогли йому зберегти значні статки" .

Голова Слуги народу та член української делегації на переговорах Давид Арахамія заявив FT, що бачився з Абрамовичем у білоруському Гомелі під час першого раунду переговорів.

"Я можу підтвердити, що Абрамович бере активну участь у мирних переговорах" , — сказав Арахамія.

Він додав, що мільярдер "увійшов у процес через міжнародну єврейську громаду" .

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Абрамович зіграв роль в організації переговорів.

В останні тижні, поки переговори відбуваються онлайн, Абрамович зосередив свої зусилля на гуманітарних питаннях, а також намагався організувати зустрічі з іноземними посередниками, розповіли джерела FT.