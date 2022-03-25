Україна офіційно закликала ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з РФ

Міністерство інфраструктури України направили офіційне звернення до Європейської комісії, де закликає ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з РФ, повідомляє УНІАН.

Про це повідомило Мінінфраструктури у Telegram.

"Міністерство інфраструктури України направили офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на російську федерацію та Республіку Білорусь" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що не зважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах.

Які пропозиції висунуло Мінінфраструктури

повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з Росією та Білорусією;

заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до Росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;

заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Вказані заходи необхідні для зупинки постачання до країни-агресора товарів, що можуть використовуватися для військових потреб.

В Міністерстві також додали, що раніше представники Міністерства закликали ЄС закрити усі порти для російських та пов’язаних з нею компаній, а також закрити доступ до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників.