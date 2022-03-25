Подоляк: російська еліта намагається дистанціюватися від Путіна
Радник голови Офісу президента України Михайло Пололяк вважає, що російська панівна еліта розуміє юридичні наслідки війни в України, а тому намагається дистанціюватись від Володимира Путіна.
Про це Подоляк написав у Twitter.
"Медведєв публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти України, яка передбачає атаки на мирні міста, ухвалював одноосібно президент РФ. Важливий симптом – панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки", - заявив він.