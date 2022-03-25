Подоляк: російська еліта намагається дистанціюватися від Путіна

Подоляк: російська еліта намагається дистанціюватися від Путіна

Радник голови Офісу президента України Михайло Пололяк вважає, що російська панівна еліта розуміє юридичні наслідки війни в України, а тому намагається дистанціюватись від Володимира Путіна.

Про це Подоляк написав﻿ у Twitter.

"Медведєв публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти України, яка передбачає атаки на мирні міста, ухвалював одноосібно президент РФ. Важливий симптом – панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки", - заявив він.﻿

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