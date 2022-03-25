США та ЄС домовилися про поставку 15 млрд. кубів скрапленого газу

Сполучені Штати та Євросоюз домовилися про поставку додаткових 15 млрд кубометрів скрапленого газу для пом’якшення залежності блоку від російського блакитного палива, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Білого Дому.

"Сьогодні президент Джо Байден і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосили про створення спільної робочої групи для зменшення залежності Європи від російського викопного палива та зміцнення європейської енергетичної безпеки, коли президент Путін веде свою війну проти України" , – йдеться у заяві.

В рамках робочої групи сторони працюватимуть над диверсифікацією поставок СПГ та зниження попиту на природний газ.

Так, США працюватиме з міжнародними партнерами для забезпечення Євросоюзу додатковими щонайменше 15 млрд кубометрами скрапленого газу до кінця 2022 року. Очікується, що після того поставки продовжать зростати.

США та ЄС приділили увагу також кліматичним цілям і працюватимуть над тим, аби зменшити викиди парникових газів від нової інфраструктури для роботи з СПГ та газогонів

Європейська комісія працюватиме з державами-членами ЄС над досягненням мети забезпечення, до 2030 року попиту на близько 50 млрд кубометрів/рік додаткового американського СПГ.

Скорочувати попит газ газ у блоці планують завдяки енергоефективності, наприклад, термостати, і використанню теплових насосів. Європейський план з енергоефективності передбачає, що завдяки економії енергії в будинках блок зекономить 15,5 млрд кубометрів газу цьогоріч, а збільшення потужностей вітрової та сонячної енергії може замінити ще 20 млрд кубометрів цього року.

ЄС планує сокротити споживання газу на 170 млрд кубометрів на рік до 2030 року.