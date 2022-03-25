Як очистити воду в домашніх умовах

В умовах війни вода, на жаль, є дефіцитом. Понад 10 міст України повністю позбавлені доступу до питної води, ще більше забезпечені водою лише частково, повідомляє УНІАН.

Якщо ви зібрали талу, дощову або річкову воду, її варто відфільтрувати перед вживанням. Незайвим це буде і для водопровідної води.

Як відфільтрувати воду самостійно﻿

Процідіть воду через чисту тканину або кілька шарів марлі в чисту ємність. Накрийте ємність кришкою і залиште настоюватися мінімум на добу. На дні ємності збереться осад. Пропустіть воду через фільтр. Якщо його немає, можна перелити воду через шар піску або активованого вугілля, потім через тканину. Продезінфікуйте воду. Найпростіше зробити це кип'ятінням. Також можна покласти у воду на кілька годин срібний предмет (наприклад ложку) або загорнуті в марлю таблетки активованого вугілля.

Ці чотири прості кроки допоможуть очистити воду від шкідників і домішок, але не хімічного забруднення. Тому набирати воду краще в місцях, де немає хімічного забруднення.