Столтенберг не очолюватиме норвезький ЦБ: залишиться генсеком НАТО

Єнс Столтенберг не очолюватиме Центробанк Норвегії (Norges Bank) через продовження його мандата на посаді генсека в НАТО ще на один рік, йдеться з повідомлення норвезького регулятора, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Новим головою центробанку на шість років була призначена Іда Вольден Бахе, яка з 1 березня обіймала посаду тимчасового керуючого після відходу колишнього голови Ойстейна Олсена. Вольден Бахе, якій 49 років, стане першою жінкою, яка очолює Norges Bank.

Столтенберг мав стати головою норвезького центробанку у вересні поточного року, коли закінчувався його контракт у НАТО. Однак у четвер стало відомо, що глави країн Північноатлантичного Альянсу в ході саміту домовилися про продовження мандату чинного генсека до 30 вересня 2023 року. Таке рішення було прийнято на тлі збройної агресії Росії, що триває в Україні.