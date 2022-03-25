Чубаров: до Криму знову звозять військову техніку

До кордонів з материковою Україною з боку Криму звозять російську військову техніку, що може означати чергову атаку.﻿ Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі національного марафону, повідомляє УНІАН.

Крім того, за його словами, кримчани відзначають суттєве зростання кількості оголошень продажу нерухомості, зокрема в будинках, які були відбудовані за часів окупації, в які поселили представників каральних структур російської окупаційної влади.

"І з цього ми робимо висновок, що серед них посилюється усвідомлення того, що їм треба виїжджати з Криму, покидати Крим, що туди прийде українська влада" , - сказав Чубаров.

Також він стверджує, що на фоні мілітаризації Криму посилюються репресії проти кримських татар.