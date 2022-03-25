Чубаров: до Криму знову звозять військову техніку
До кордонів з материковою Україною з боку Криму звозять російську військову техніку, що може означати чергову атаку. Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі національного марафону, повідомляє УНІАН.
Крім того, за його словами, кримчани відзначають суттєве зростання кількості оголошень продажу нерухомості, зокрема в будинках, які були відбудовані за часів окупації, в які поселили представників каральних структур російської окупаційної влади.
"І з цього ми робимо висновок, що серед них посилюється усвідомлення того, що їм треба виїжджати з Криму, покидати Крим, що туди прийде українська влада", - сказав Чубаров.
Також він стверджує, що на фоні мілітаризації Криму посилюються репресії проти кримських татар.
"Учора був заарештований Голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв, до того був заарештований ветеран кримськотатарського руху Абдурашид Джапаров. В Ростові-на-Дону на території самої Росії у військовому суді, бо тільки там судять кримських татар, як терористів, як екстремістів, там днями були суди, де семеро наших людей отримали терміни від 13 до 19 років увʼязнення. Окупаційна влада в Криму посилює переслідування, думаю це як превентивна міра, щоб люди не виходили на площі", - сказав Чубаров.