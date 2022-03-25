Корнієнко: доля фракції ОПЗЖ залежить від її депутатів

Доля фракції парламентської партії "Опозиційна платформа - За життя!" після того, як цю політичну силу заборонили в Україні, у руках її депутатів. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо парламенту, це питання складніше…, тому що у нас фактично немає у законодавстві такої тісної залежності фракцій парламентських від партій, які їх привели до влади. Фактично можуть бути всі учасники фракцій у парламенті позапартійними, наприклад" , - сказав Корнієнко на онлайн-брифінгу у п'ятницю.

Він наголосив, що це прогалини у законодавстві.