Корнієнко: доля фракції ОПЗЖ залежить від її депутатів
Доля фракції парламентської партії "Опозиційна платформа - За життя!" після того, як цю політичну силу заборонили в Україні, у руках її депутатів. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Щодо парламенту, це питання складніше…, тому що у нас фактично немає у законодавстві такої тісної залежності фракцій парламентських від партій, які їх привели до влади. Фактично можуть бути всі учасники фракцій у парламенті позапартійними, наприклад", - сказав Корнієнко на онлайн-брифінгу у п'ятницю.
Він наголосив, що це прогалини у законодавстві.
"Тому фактично доля фракції "Опозиційна платформа - За життя" у парламенті в руках, зокрема, її членів, які наразі мають якось визначатися морально чи якимось іншим способом. Ми бачимо, що на кожному засіданні наразі із "ОПЗЖ" виходять чотири-п'ять народних депутатів. Подивимося, чим усе це закінчиться", - додав політик.