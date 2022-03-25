БілТА: Лукашенко розповів, коли може вступити у війну проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь може вступити у війну проти України, лише якщо проти неї почнеться агресія, повідомляє УНІАН.

"Нас у війну можна втягнути лише одним способом: якщо проти нас розпочнеться агресія, якщо проти нас почнуть воювати. Тому я тримаю вухо гостро. Коли я це (заяви, що Білорусь може напасти на Україну – ред.) читаю, я викликаю військових: "Доповідайте, що відбувається на північному заході, що на заході? Чи ми все бачимо? Чи мобілізували ми все? Розвідка як працює?" , - заявив він.

При цьому Лукашенко додав, що він "тисячу двадцять разів говорив про те, що не має планів воювати в Україні".

За його словами, білоруси "генетично не приймають війну", але зараз іде "інформаційна війна", і на неї треба "гарно відповідати", "реагувати спокійно, але не виправдовуватися".

Лукашенко також додав, що білоруська опозиція зараз формує добровольчі загони для війни в Україні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що ймовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України оцінюється як висока.