Моравецький: Німеччина, Австрія та Угорщина проти зупинки імпорту енергоресурсів РФ

На сьогодні такі європейські країни як Німеччина, Австрія та Угорщина виступають проти припинення закупівель російських енергоресурсів. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наполягає на необхідності ембарго, повідомляє РБК-Україна.

"Польща рішуче підкреслювала необхідність обмеження торгівлі вуглеводнями, тобто торгівлі нафтою, газом і вугіллям з Росією. Я вважаю, що наш голос був найсильнішим у цьому відношенні" , - зазначив Моравецький.

Але, за його словами, деякі країни виступають проти.