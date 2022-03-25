Денисова: в Італії суд звільнив українського режисера Лавренчука

Суд Неаполя ухвалив рішення про звільнення громадянина України Євгена Лавренчука, визнавши звинувачення проти нього з боку РФ сфабрикованими, а мотиви переслідування – політичними. Про це, посилаючись на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денисову, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Лавренчука незаконно затримали в Неаполі в грудні 2021 року на запит Росії про його екстрадицію.

За словами Денисової, рішення про його звільнення стало результатом ініційованого нею "звернення Національної поліції України до Інтерполу про зловживання Росією відомостями в інформаційній системі Інтерполу" .

"За результатами цього звернення відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність релігійного чи расового характеру", – написала Денисова в соцмережі.

За її словами, у свою чергу, суд Неаполя поставив крапку в цьому процесі та звільнив Євгена Лавренчука.

Денисова висловила подяку міністру юстиції Італії Марті Катарі, голові Національної поліції України Ігорю Клименку, а також консульській службі України в Італії.