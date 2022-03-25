Валютний ринок в умовах війни: 30-й день

У п'ятницю робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі. За даними, опублікованими на сайті НБУ, у середу 23 березня загальний обсяг продажу валюти на міжбанку в доларовому еквіваленті зменшився порівняно з попереднім днем і склав 110,03 млн. доларів, з них операцій у доларі США пройшло на 66,06 млн. доларів. За даними Нацбанку, обсяг заявок на покупку у 1,5 раза перевищив обсяг на продаж.

Основними покупцями валюти традиційно виступають держбанки; валюта купується ними на оплату товарів критичного імпорту.

Головним контрагентом для всіх банків є Національний банк України. Він купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу купівлі) у разі потреби закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку.

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара. Так, сьогодні торги завершилися котируваннями з євро 32,22 грн на купівлю та 32,54 грн на продаж.

Невеликі угоди відбуваються безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ. Число таких операцій поки що стабільно невисоке.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 25 березня знову знизився на 7039 млн. і склав 45003,4 млн. гривень.

На готівковому валютному ринку у п'ятницю спостерігається тенденція звуження спреду між купівлею та продажем готівкового «американця». Так, у столиці долар купують за 31,70-32,00 гривень, продають по 32,20-32,50 гривень. Попит та пропозиція щодо врівноважують одне одного. В обласних центрах курси залишаються більш-менш на колишніх рівнях; зафіксовано зростання на 50 копійок у Полтаві в порівнянні з цінами вчорашнього дня (за інформацією від місцевих операторів, це пов'язано з великими покупками на досить «тонкому» готівковому ринку). У Чернівцях долар сьогодні продають по 32,50 гривні, в Одесі – по 32,70 гривні, у Житомирі – по 33,50 гривні, у Полтаві – по 34 гривні.

Євро на FOREX у п'ятницю 25 березня спробував відновити зростання, але зміг піднятися лише до позначки 1,1037 долара. Невелике зростання ціни євро у світі спочатку позначилося на ціні готівкового євро у столиці: вранці його продавали по 36,70-37,00 гривень, але на обід цінник опустили до 36,50 гривень.

Криптовалюта №1 «биткоїн» у п'ятницю зросла більш ніж на 1000 доларів порівняно з вчорашнім днем і встановила новий тритижневий максимум – $44880,50 за монету. Аналітики порталу «Курс України» вважають, що вище за $45000 у біткоїну можуть початися складнощі з продовженням зростання ціни.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.