Єрмак: у Росії поширюють фейк про миротворчу ініціативу Польщі

Російські пропагандисти створюють багато фейків, які стосуються союзників України. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє УНІАН.

"У відповідь на підтримку України Польщею, яку росіяни ненавидять через наявність історичної пам‘яті, як і в нашого народу, Кремль придумав історію про буцімто бажання поляків анексувати частину України. Росію справді налякала ідея Польщі направити до України миротворців, тому у Москві почали говорити, що під виглядом миротворчих місій наші союзники хочуть "повернути собі території, які були їхніми станом на 1939 рік" , - зазначив він.

За словами Єрмака, такі інформаційні вкиди поширювалися також і у 2014 році.