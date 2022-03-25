МЗС України розкритикувало Грузію за відмову від санкцій проти Росії

Міністерство закордонних справ України обрушилося із різкою критикою на Грузію через відмову підтримати західні санкції проти Росії, повідомляє Новое время.

Про це у себе на Twitter написав прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

"Голова комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Григорій Карасін похвалив Грузію за те, що вона не підтримала санкції Заходу щодо Росії, і обіцяє послугу за послугу. Тбілісі — після того, що з вами зробила Росія з 2008 року, вам не соромно?», — підкреслив він .

США, країни ЄС та низка інших держав запровадили масштабні санкції проти Росії.

Уряд Грузії заявив, що Тбілісі не планує приєднуватися до економічних та фінансових санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Після цього на вулиці грузинських міст вийшли тисячі жителів країни, які не згодні з таким рішенням.