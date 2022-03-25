Міськрада: жителям Славутича заборонено виходити на вулицю через снайперів

У Славутичі 25 березня заборонили пересування містом через роботу снайперів. Про це, з посиланням на Славутицьку міську раду, повідомляє Корреспондент.

"Терміново, всім забороняється пересуватися містом, у тому числі їздити на автомобілях. Працюють снайпери" , - наголосила влада.

У міськраді також інформували, що у Славутичі подаються вода та тепло, є електроенергія. Працюють комунальні служби, частково відновлено інтернет.

Гуманітарна допомога почне видаватися, щойно зникне загроза артобстрілу.

Зазначимо, що у місті діє комендантська година з 19:00 24 березня до 07:00 26 березня.