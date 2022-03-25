Мінагрополітики: в Україні посіяли 150 тисяч гектарів ярих культур

Станом на 24 березня в Україні посіяно 150 тисяч гектарів ярових культур. Основні культури, які зараз засіваються — це кукурудза, соя, соняшник, просо, гречка, овес та цукровий буряк, повідомляє Новое время.

Про це повідомили в Мінагрополітики.

"Вже бачимо, що на Херсонщині, Одещині, Миколаївщині, незважаючи ні на що, під українськими прапорами посівна розпочалася" , — заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

З огляду на війну, очікується зменшення площ посівів високомаржинальних культур (соняшнику та кукурудзи), однак збільшаться площі посівів гороху, ячменю та вівса.

"Ці культури раніше були нішевими, але вони простіші з точки зору технології, тим не менш, є важливими для харчування людей. Тому буде такий зсув від експортоорієнтованих культур — до культур продовольчих, для внутрішнього споживання" , — пояснив він.

Через повномасштабне вторгнення площі посівів в Україні можуть зменшитися на 30%, що негативно відобразиться на продовольчій безпеці країн, які імпортували українську аграрну продукцію, додав Висоцький. Це вплине на приблизно 100 млн людей країн Північної Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії.

В Мінагрополітики запевнили, що Україна на сьогодні має достатньо запасів пшениці, олії, кукурудзи для забезпечення продовольчої безпеки на найближчий рік.

Вчора парламент призначив міністром агрополітики голову парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольського, оскільки Роман Лещенко звільнився через важку спадкову хворобу.