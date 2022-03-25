Сіньхуа: Китай готовий відігравати "конструктивну роль" для відновлення миру в Україні

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону, що Китай готовий грати конструктивну роль для відновлення миру в Україні, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє китайське агентство Сіньхуа.

Зазначається, що Сі Цзіньпін та Джонсон обмінялися думками щодо війни в Україні та глава КНР озвучив принципову позицію Китаю.

"Він наголосив, що світовій спільноті слід просувати мирні переговори, щоб створити умови для політичного розв'язання українського питання, а також повернення миру в Україну. Китайська сторона, як і раніше, готова грати у цьому відношенні конструктивну роль" , — йдеться у повідомленні агентства.

За даними американських ЗМІ, Росія попросила Китай підтримати її повномасштабне вторгнення в Україну, надавши військову та економічну допомогу. Країна-агресор та Китай цю інформацію заперечують.

США застерегли Китай від надання допомоги Росії. За словами посла Китаю в Україні Фаня Сяньжуна, країна ніколи не нападатиме на Україну, а допоможе.

22 березня глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що найближчим часом очікуються переговори між президентом України Володимиром Зеленським та Сі Цзіньпінем.