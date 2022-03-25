У НСЗУ розповіли, як батькам поводитися з дітьми під час війни

У Національній службі здоров'я нагадали, як поводитися з дітьми, аби вберегти їхню психіку в умовах війни.

Зберігайте спокій. Дитина у сприйнятті світу орієнтується на батьків. Паніка, крики, сльози батьків викликають у дитини відчуття, що відбувається катастрофа.

Якщо батьки намагаються поводитись спокійно, дитина легше адаптується.

Намагайтеся дотримуватись звичної для дитини рутини. Також якомога частіше обіймайте дитину. Вона має відчувати, що ви поруч.

Грайте з дитиною. Не залишайте її наодинці p гаджетами.

Транслюйте дитині відчуття безпеки. Кажіть їй, що захистите її у будь-якому випадку. Пояснюйте, що саме ви робите для її та вашої безпеки. Для чого залишаєте квартиру та спускаєтесь в укриття. Якщо батько пішов на війну, скажіть дитині, що батько її захищає, долає ворога.

Дитина має знати, що життя змінилось не на вічно, кажіть їй, що колись війна скінчиться.

Кажіть дитині правду. Навіть якщо сталось найгірше. Не вдавайтесь до жахливих деталей, використовуйте метафори. Якщо ви в евакуації, скажіть дитині, навіщо ви поїхали.

Не дивіться при дитині відео з вибухами та ненормативною лексикою.