ОВА: у Запорізькій області військові РФ відмовилися виконувати накази

У Запорізькій області 24 березня російські військові відмовилися виконувати накази керівництва та брати участь у бойових діях.﻿ Про це заявив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв, повідомляє Новое время.

"24 березня 2022 року надійшла інформація про те, що в підрозділах окупаційних військ РФ, які дислокуються в Мелітополі, 70 російських військовослужбовців влаштували бунт і відмовилися виконувати накази свого керівництва та брати участь у бойових діях проти захисників Запоріжжя" , - зазначив він.