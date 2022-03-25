Арестович: ЗСУ знищили російського генерала під Чорнобаївкою

У четвер, 24 березня, українські військовослужбовці знищили ще одного генерала російських окупантів. Цього разу бійці ЗСУ ліквідували генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.﻿ Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу, повідомляє УНІАН.

"Наші війська, як ми попередньо повідомляли, а тепер можемо сказати напевно, знищили командувача 49-ї загальновійськовою армією Південного військового округу РФ, генерал-лейтенанта Якова Володимировича Рязанцева. І це сталося – ви будете дуже сміятися – на аеродромі Чорнобаївка" , – сказав Арестович.

Втрати російських окупаційних сил в Україні перевищили 16 тисяч осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 березня орієнтовно склали: особового складу – 16 тис. 100 осіб, танків ‒ 561 одиниця, бойових броньованих машин ‒ 1 тис. 625 од., артилерійських систем – 291 од., реактивних систем залпового вогню – 90 од., засоби ППО – 49 од., літаків – 115 од., гелікоптерів – 125 од., автомобільної техніки – 1089 од., кораблі/катери - 5 од., цистерн з ПММ – 72, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53, спеціальної техніки – 18.