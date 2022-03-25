Генштаб: ворог створив сухопутний коридор між Кримом та частиною Донеччини

Противнику не вдалося досягти своїх основних цілей – блокади Києва та виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Проте ворогові вдалося створити сухопутний коридор між Кримом та частиною Донецької області. Про це йдеться у денному зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Корреспондент.

"Продовжуються заходи поповнення втрат окупаційних військ шляхом формування та відправлення до Білорусі зведених підрозділів зі складу 37-ї омсбр (Кяхта), 5-ї отбр (Улан-Уде) 36-ї армії, 38-ї омсбр (Катеринославка) 35 -ї армії, 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту ЗС РФ" , - йдеться в заяві.

У Генштабі зазначили, що ймовірність залучення ЗС Білорусі до війни проти України оцінюється як висока.

На Поліссі противник здебільшого обстрілює українських військових у районах населених пунктів Нова Буда, Наливайківка, Озерщина.

У районі Чорнобиля ворог розгорнув польовий табір угруповання військ Східного військового округу.

На Сіверському напрямку загарбник не залишає спроб блокувати Чернігів. Місто продовжують обстрілювати.

Російські війська не змогли просунутися у напрямку Броварів. Тепер вони намагаються закріпитись на зайнятих позиціях.

На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати позиції на підступах до Сум та Харкова, відновлює втрати у техніці та живій силі. Харків також продовжують обстрілювати.

У районі міста Ізюм противник спробував прорватися, але його зупинили.

На Донецькому напрямку противник продовжує бомбардувати мирні населені пункти. При цьому ворог не цурається плану виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Таврійському напрямі проходять заходи щодо підготовки до встановлення окупаційної влади, зокрема силами підрозділів Росгвардії. Проведено заходи щодо ізоляції залізничної станції Херсон.

Також противник збільшує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Так, Керченською протокою на північ пройшов малий тральщик Валентин Пікуль, ракетний катер Набережні Човни та двох десантних катери.