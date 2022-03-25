Ердоган повідомив, що РФ та Україна зблизилися за 4 пунктами

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Україна та Росія близькі до досягнення консенсусу по чотирьох із шести пунктів, повідомляє Корреспондент.

Як пише Anadolu зокрема, називаються такі пункти, як:

Відмова України від курсу вступу до НАТО,

Надання офіційного статусу російській мові,

Демілітаризація, у розумінні відмови від розміщення наступальних озброєнь,

Проблеми колективної безпеки.

"Думаю, за чотирма пунктами в переговорах є консенсус. Перший пункт стосується вступу України до НАТО. Спочатку Україна наполягала на членстві в Альянсі, але згодом Зеленський почав заявляти про можливість відмови. Інший пункт стосується прийняття російської мови в Україні як офіційної. Зеленський погодився і з цим. Російською мовою і так говорять практично на території всієї України. У цьому плані проблем немає" , - заявив Ердоган.

За словами Ердогана, Україна не йде на поступки з питань визнання Криму російською та визнання "ЛДНР". Він зазначив, що Зеленський запропонував провести референдум, щоб вирішити долю цих територій.

У свою чергу прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон публікує фото з зустрічі Ердоганом, пояснюючи, що обговорювали шляхи "збільшення військової та економічної підтримки українського уряду".

Також Ердоган сьогодні заявив, що Туреччина не приєднуватиметься до санкцій проти РФ, т.к. "Не може дозволити своїм громадянам замерзнути без російського газу". Також президент Туреччини відмовився передавати Україні російський комплекс ППО С-400 на прохання США.