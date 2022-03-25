Кулеба спростував слова Ердогана щодо компромісів з РФ

Україна та Росія не досягли жодного консенсусу на переговорах про завершення війни, про що заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Про це у коментарі УП заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Корреспондент.

"Немає консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й взагалі класифікація ключових тем переговорів на чотири чи іншу кількість пунктів некоректна" , - сказав він.

Міністр уточнив, що у підгрупах делегацій обговорюється багато різних питань. Переговори йдуть дуже тяжко.

Кулеба нагадав, що Україна наполягає насамперед на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України.

"Сподіваємося, що Туреччина як друг і стратегічний партнер України також продовжуватиме підтримку на всіх треках. Користуючись нагодою, також нагадую, що запровадження нових санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України є не менш важливими факторами, щоб зупинити російську військову машину та досягти бажаного прогресу. на переговорах. Така тристороння стратегія - санкції, військова підтримка, переговори - не повинна ніким піддаватися сумніву" , - підсумував Кулеба.

Також переговори прокоментував глава російської делегації Володимир Мединський. "Без демілітаризації, денацифікації України, визнання Криму та Донбасу укладання договору з Києвом малоймовірне. Росія наполягає на комплексному договорі, де крім нейтрального статусу України та гарантій безпеки будуть ще життєво важливі для Росії позиції", - заявив він.

Він також наголосив, що українська сторона стурбована отриманням гарантій безпеки від третіх країн, якщо їй доведеться відмовитись від курсу на НАТО.