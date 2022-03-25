ГБР: деякі чиновники Ізюма перейшли на бік окупанта

Правоохоронці викрили у співпраці з російськими окупантами ексмера Ізюма Харківської області.﻿ Про це заявили у Держбюро розслідувань, повідомляє Новое время.

За даними ДБР﻿, окрім ексмера, колаборантами виявились також двоє депутатів місцевої міськради та колишній співробітник поліції.

Тепер вони зливають ворогові інформацію про позиції ЗСУ, а також відомості про місцевих активістів, підприємців, учасників територіальної оборони та членів їхніх сімей.

Крім того, зловмисники поширюють серед мешканців міста пропагандистські фейки про нібито здачу українською владою Києва та Харкова, закликаючи їх співпрацювати з окупантами.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 111 КК України (державна зрада). Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.