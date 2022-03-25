МВС: Славутич де-факто заблоковано росіянами

Славутич Київської області де-факто заблокований російськими окупантами.﻿ Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко в ефірі українських телеканалів, повідомляє Новое время.

"Вчора вони підійшли до блокпоста, обстріляли їх. І зараз влада міста попросила всіх не виходити на вулицю, бо працюють снайпери. І, власне, російські військові наблизилися приблизно на 1 км до входу в місто і місто де-факто заблоковане російськими військами" , - пояснив він.

Денисенко додав, що інформації про зіткнення та жертв від правоохоронців поки що немає.

24 березня повідомлялося про спроби російських окупантів штурмувати місто та про обстріл українських блокпостів.

25 березня мешканцям заборонили пересуватися містом, у тому числі їздити на автомобілях через роботу снайперів.