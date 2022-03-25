Міноборони РФ оновило дані про втрати військових в Україні

Міністерство оборони Росії вперше з 2-го березня оновило інформацію щодо кількості військових, які загинули за місяць війни з Україною — там нарахували лише 1351-го мертвого окупанта﻿. Про це заявив начальника Генштабу РФ Сергій Рудський, повідомляє Ділова столиця.

"На жаль, в ході спеціальної військової операції є втрати серед наших бойових товаришів. На сьогодні загинув 1 351 військовослужбовець, 3 825 отримали поранення" , — цитує "Інтерфакс" заяву Міноборони РФ.

Зазначимо, що у російському відомстві не коментували решту 14 тисяч мертвих солдатів.

Нагадаємо, за офіційними даними Генерального штабу ЗСУ російська армія втратила близько 16 тисяч осіб особового складу.