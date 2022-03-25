США готують план дій на можливий удар РФ територією НАТО

США готують план дій на можливий удар РФ територією НАТО

Сполучені Штати планують дії на випадок можливих російських ударів на території НАТО.﻿ Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, повідомляє Українська правда.

 Як пише Sky News, Салліван спілкувався з журналістами на шляху до Польщі на борту Air Force One. На питання, чи Росія намагатиметься бомбити конвої, що перевозять вантажі в Україну по суші через країни НАТО, він сказав: "Ми готуємо плани на випадок непередбачених обставин на випадок, якщо Росія вирішить завдати удару по території НАТО в цьому контексті або в будь-якому іншому контексті".

"І президент максимально чітко заявив про свою абсолютну рішучість рішуче відреагувати разом з іншими членами нашого альянсу, якщо Росія нападе на НАТО", - додав він.

Салліван також сказав, що США та їхні союзники все ще можуть запровадити нові заходи, щоб покарати Росію за її вторгнення до України.

"Звичайно, є додаткові заходи щодо закручування гайок за санкціями, і ми постійно їх переглядатимемо", — сказав він.

У пятницю літак президента США Джо Байдена приземлився в аеропорту поруч з польським Жешувом. Серед іншого планується зустріч Байдена з українцями, що залишили свої домівки через війну.

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