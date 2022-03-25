Верещук: у полоні у росіян перебувають 14 міських голів
Російські військові взяли в полон 14 міських голів. Про це заявила віцепрем'єр Ірина Верещук у ході телемарафону, повідомляє Корреспондент.
Вона нагадала, що РФ погоджується на обмін полоненими виключно на паритетних умовах.
"Тут Росія вимагає паритетності, мовляв, прикордонників на прикордонників, моряків на моряків, і в мене логічне питання: на кого ми мінятимемо міських голів, яких уже 14 у заручниках Росії? Поки вирішуємо це питання на міжнародному рівні", - заявила Верещук.