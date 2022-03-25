ГУР повідомила про створення загону партизанів
В Україні створено загін партизанів, до якого, крім військових, входять мисливці. Про це виданню The Nation сказав голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє Корреспондент.
Інших деталей створення загону розкривати не став.
"Наші воїни, наші військовослужбовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на агресора, російські війська, з гвинтівками в лісах... Я повинен сказати, що незабаром прийде весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором відкриється справжнє пекло" , - заявив Буданов