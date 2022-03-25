ГУР повідомила про створення загону партизанів

В Україні створено загін партизанів, до якого, крім військових, входять мисливці. Про це виданню The Nat﻿ion сказав голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє Корреспондент.

Інших деталей створення загону розкривати не став.