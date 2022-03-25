Польща, Чехія та Словенія підготували план зупинки Путіна

Польща, Словенія та Чехія підготували план дій з 10 пунктів, які пропонують виконати ЄС, щоб зупинити війну росії проти України﻿. Перелік дій презентував премʼєр-міністр Польщі Матуеш Моравецький у статті на Politico, повідомляє Ділова столиця.

Наголошується, що хоча ЄС від початку повномасштабної війни запровадив 4 пакети санкцій проти РФ, цього замало. Тому Польща, Словенія та Чехія пропонують такі кроки:

відключити всі російські банки від SWIFT;

запровадити єдину програму надання політичного притулку російським військовим, які відмовляються воювати та виконувати накази кремля;

заблокувати всю російську пропаганду в ЄС;

заборонити вхід російським кораблям у європейські порти;

аналогічну заборону мають ввести й на автомобільний транспорт з Росії та в РФ;

ввести санкції не лише проти російських олігархів, а й проти їхнього бізнесу;

призупинити видачу європейських віз росіянам;

ввести санкції проти всіх членів путінської партії "Єдина Росія";

заборонити експорт у Росію всіх технологій, які можуть бути використані у воєнних цілях;

виключити Росію з усіх міжнародних організацій.

Також Моравецький підкреслив, що якщо цей план не дасть бажаного результату, ЄС має бути готовим іти далі.

"У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, у нас немає вибору: ми повинні захищати народ України нашими власними щитами" , — заявив він.

Раніше Міноборони РФ заявило, що концентруватимуться на "повному звільненні Донбасу", але й може спробувати взяти штурмом Київ, Харків та інші обласні центри.