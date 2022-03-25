Верещук: терористи "ЛДНР" вимагають викуп за полонених

З родичів українських полонених російські терористи "Л/ДНР" вимагають викуп.﻿ Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє УНІАН.

"Найближчим часом питання обміну полоненими може суттєво ускладнитись, адже російська сторона наголошує на принципі паритетності обміну, тобто військових аналогічних рангів, або цивільних на цивільних. А Україна не захоплює цивільних, бо ми не терористи. Також, обмін полоненими має ризик перерости у своєрідний бізнес. Маємо випадки вимагання від родичів полонених викупу. Це організовують покидьки із так званих "ЛНР" і "ДНР" , - сказала міністр.

Верещук також висловила надію, що найближчими днями зможе відбутись передача гуманітарної допомоги Херсону.