ЗСУ: чутки про те, що в РФ закінчуються сили та ракети, не відповідають дійсності

Чутки про те, що в Росії закінчуються сили та ракети, не відповідають дійсності.﻿﻿ Про це заявив бригадний генерал, заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич на брифінгу 25 березня, повідомляє Українська правда.

"Чи є у противника сили? Звісно, є. Всі ці гучні заяви про те, що у них закінчуються ракети - за інтенсивністю обстрілів ми спостерігаємо, що все не так. Противник активно веде вогонь, особливо з військової інфраструктури, наших військових об'єктів…Але ви ж розумієте, щоб вони опинилися біля Києва потрібен час. З повітря ці сили не з'являться. Сили в нього ще є, повірте мені, і він найближчим часом намагатиметься вводити їх у дію" , - цитує "Інтерфакс-Україна" слова генерала.

Грузевич зазначив, що противник наразі змінив тактику і відслідковує українські засоби протиповітряної оборони, повітряних сил та українську артилерію.

За словами бригадного генерала, ЗСУ мають інформацію, що Росія здійснює мобілізацію в Дагестані, підтягує свіжі сили.