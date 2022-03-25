Мер: колаборанти заборонили видавати гумдопомогу жителям Мелітополя
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що самопроголошена керівниця окупаційної «адміністрації» Галина Данильченко видала особистий «указ» про заборону на видачу гуманітарної допомоги, повідомляє Новое время.
У своєму Facebook мер написав, що до Мелітополя вдалося доставити велику партію гуманітарної допомоги — 13 тонн продуктів, 2 тонни дитячого харчування та медикаменти. У мирний час колона доїхала б із Запоріжжя до Мелітополя за дві години, але через втручання окупантів колона діставалася добу. Допомогу розвантажили у пожежній частині.
"Пожежна частина заблокована окупантами зі зброєю. Вивезти гуманітарну допомогу для її розповсюдження нам не дають. Є інформація, що вони планують частину гуманітарної допомоги викрасти, щоб її реалізувати за готівку. Частиною — нагодувати своїх проросійських прихильників та військовослужбовців армії окупанта", — написав Федоров.
Він звернувся до Данильченко і наголосив, що та свідомо зрадила Україну, перейшовши на бік ворога, а зараз зраджує й мелітопольців, які тижнями чекали на допомогу.
Мелітопольській депутатці міськради від партії Опозиційний блок Галині Данильченко повідомили про підозру за спробу організації окупаційної влади у Мелітополі.
11 березня російські окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Як розповів радник голови МВС Антон Геращенко, причиною стало те, що мер відмовився співпрацювати з окупантами. Після викрадення мера Данильченко пішла на співпрацю з окупантами і закликала мешканців не чинити опір.
16 березня Федорова було звільнено. В Офісі президента повідомили, що його обміняли на дев’ятьох полонених російських строковиків.