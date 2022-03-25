Єрмак назвав найкращі країни-гаранти безпеки України

На думку голови Офісу президента Андрія Єрмака, гарантіями безпеки України мають бути постійні члени ООН, а також, можливо, Туреччина, Німеччина, Канада та Ізраїль, повідомляє Новое время.

У своєму Telegram-каналі Єрмак наголосив, що гарантії для України мають бути конкретними та працюючими. Він заявив, що наша країна більше не повторить досвіду Будапештського меморандуму.