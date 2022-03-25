Єрмак назвав найкращі країни-гаранти безпеки України
На думку голови Офісу президента Андрія Єрмака, гарантіями безпеки України мають бути постійні члени ООН, а також, можливо, Туреччина, Німеччина, Канада та Ізраїль, повідомляє Новое время.
У своєму Telegram-каналі Єрмак наголосив, що гарантії для України мають бути конкретними та працюючими. Він заявив, що наша країна більше не повторить досвіду Будапештського меморандуму.
"Гарантами нашої безпеки мають бути постійні члени ООН. Ми б додали до них Туреччину, Німеччину, Канаду, Ізраїль. Також отримали інформацію про бажання долучитися до цього процесу від Італії. Ми зацікавлені, щоб долучалися й наші сусіди", - розповів він грузинським журналістам.