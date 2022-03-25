Генштаб: війська РФ перегрупувалися для наступу

Російські окупанти продовжують перегрупування військ, щоб наростити кількість ударних угруповань та відновити наступ. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook, повідомляє Новое время.

"Протягом поточної доби ворог продовжував здійснювати перегрупування військ з метою нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій" , - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що на окремих напрямках окупанти намагаються вести штурмові дії, а також безрезультатно роблять спроби завдати вогневої поразки окремим підрозділам ЗСУ.

"Ворог вживає заходів щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення готовності наступальних дій" , — наголосили в Генштабі.

Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, станом на 25 березня втрати окупантів перевищили вже 16 тисяч людей.