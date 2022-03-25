Генштаб: больница Луганска заполнена ранеными оккупантами и трупами
На території тимчасово окупованого Луганська місцева лікарня повністю забита пораненими окупантами та трупами, оскільки морги у регіоні перевантажені. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, повідомляє Новое время.
"У тимчасово окупованому Луганську, в місцевій лікарні, окупантами розміщено військовий госпіталь, що повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями російської федерації", — йдеться у Facebook.
Генштаб наголошує, що частину лікарні відведено для зберігання трупів, оскільки місцеві морги перевантажені.
Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, станом на 25 березня втрати окупантів перевищили вже 16 тисяч людей.