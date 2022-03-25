ОВА: знищено потужний радіоелектронний комплекс ворога під Харковом

На Харківщині підрозділи Збройних сил України знищили російський стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби.﻿﻿ Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Українська правда.

"Наші мужні захисники знищили потужний російській стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби! Завдяки цьому комплексу окупанти "глушили" наш зв'язок, електроніку, роботу наших систем протиповітряної оборони і безпілотників, вели розвідувальні роботи. Це потужна операція!", - зазначив Синєгубов﻿.

Разом із комплексом українські захисники знищили близько 50 російських військових, які працювали з технікою.

Синєгубов розповів також, що зранку 92-га механізована бригада разом із бійцями харківського гарнізону знищили російських розвідників, включно з командиром роти.

Крім того, вони захопили в полон 17 окупантів, 15 з яких виявились мобілізованими жителями окупованих районів Донеччини та Луганщини. За словами Синєгубова, деяких із взяли в стані наркотичного та алкогольного сп'яніння.

Бійці ЗСУ знищили також російський гелікоптер, який стояв на землі.