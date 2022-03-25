Швейцарія запровадила проти РФ санкції четвертого пакету ЄС

Влада Швейцарії вводить у повному обсязі санкції проти Росії, які раніше схвалив ЄС у рамках четвертого санкційного пакету через ситуацію навколо України, повідомляє Новое время.

Як сказано в заяві уряду Швейцарії, обмеження набирають чинності у п’ятницю, 25 березня, о 23:00 за місцевим часом.

"Рішення Федеральної ради від 25 березня означає, що Швейцарія продовжує дотримуватися заходів, введених ЄС 9 і 15 березня у відповідь на вторгнення Росії в Україну. 16 березня Швейцарія вже ухвалила розширений список фізичних та юридичних осіб, на яких поширюються фінансові санкції, введені ЄС" , — сказано у повідомленні.

Зокрема, Швейцарія заборонить експорт товарів та супутніх послуг для російського енергетичного сектору.

Також заборонено участь у підприємствах РФ, що працюють в енергетичному секторі, надання кредитів чи інших фінансових ресурсів таким підприємствам.

Запроваджується заборона імпорту виробів із чорних металів — як безпосередньо з РФ, так і російського походження.

Запроваджується заборона вивезення до Росії предметів розкоші та товарів для морського судноплавства.

У фінансовому секторі заборонено операції з деякими державними компаніями та надання послуг кредитного рейтингу.

Водночас швейцарська влада дозволила «певні винятки з фінансових санкцій у гуманітарних цілях… необхідні для роботи гуманітарних організацій» — про які саме винятки йдеться, не уточнюється.

Крім того, Федеральна рада Швейцарії вирішила не припиняти трансляцію контенту російських каналів Sputnik та Russia Today.