Швейцарія запровадила проти РФ санкції четвертого пакету ЄС
Влада Швейцарії вводить у повному обсязі санкції проти Росії, які раніше схвалив ЄС у рамках четвертого санкційного пакету через ситуацію навколо України, повідомляє Новое время.
Як сказано в заяві уряду Швейцарії, обмеження набирають чинності у п’ятницю, 25 березня, о 23:00 за місцевим часом.
"Рішення Федеральної ради від 25 березня означає, що Швейцарія продовжує дотримуватися заходів, введених ЄС 9 і 15 березня у відповідь на вторгнення Росії в Україну. 16 березня Швейцарія вже ухвалила розширений список фізичних та юридичних осіб, на яких поширюються фінансові санкції, введені ЄС", — сказано у повідомленні.
Зокрема, Швейцарія заборонить експорт товарів та супутніх послуг для російського енергетичного сектору.
Також заборонено участь у підприємствах РФ, що працюють в енергетичному секторі, надання кредитів чи інших фінансових ресурсів таким підприємствам.
Запроваджується заборона імпорту виробів із чорних металів — як безпосередньо з РФ, так і російського походження.
Запроваджується заборона вивезення до Росії предметів розкоші та товарів для морського судноплавства.
У фінансовому секторі заборонено операції з деякими державними компаніями та надання послуг кредитного рейтингу.
Водночас швейцарська влада дозволила «певні винятки з фінансових санкцій у гуманітарних цілях… необхідні для роботи гуманітарних організацій» — про які саме винятки йдеться, не уточнюється.
Крім того, Федеральна рада Швейцарії вирішила не припиняти трансляцію контенту російських каналів Sputnik та Russia Today.
"Незважаючи на те, що ці ЗМІ використовуються РФ для цілеспрямованої пропаганди та дезінформації, Федеральна рада вважає, що ефективніше протидіяти неправдивим та шкідливим заявам фактами, а не перешкоджати їх поширенню", — сказано в урядовій заяві.