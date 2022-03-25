Байден: війна РФ виходить за межі України

Президент США Джо Байден прибув до Польщі та заявив, що ставки у розв'язаній РФ війні виходять далеко за межі українських кордонів, повідомляє Корреспондент.

Згідно з матеріалами Голос Америки, лідер США зустрівся з військовослужбовцями 82-ї повітряно-десантної дивізії, що зміцнює передову оборону НАТО. Він звернувся до американських військових, які прибули до Польщі з проханням посилювати східний фланг НАТО.

Також Байден в черговий назвав Путіна "військовим злочинцем", наголосивши, що його особиста думка з цього приводу співпадає з правовою точкою зору.

Американський президент зазначив, що у світі відбувається боротьба між "демократією та олігархами" і захопився мужністю та силою українського народу у протистоянні російській агресії.

Він запевнив Україну в подальшій підтримці та нагадав про виділений напередодні один мільярд доларів допомоги.

Водночас у Пентагоні повідомили, що американці вже доставили в Україну першу частину пакету військової допомоги на 800 млн доларів, і анонсували найближчими днями ще три аналогічні поставки.