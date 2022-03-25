ЗСУ: РФ ударила ракетами по командному пункту у Вінниці

Російські війська завдали ракетного удару по території Збройних Сил України у Вінниці. Про це заявило Командування Повітряних Сил ЗСУ, повідомляє Укрiнформ.

"Сьогодні, 25 березня, близько 16.30, російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці. Загалом рашисти випустили шість крилатих ракет. Частина з них збила протиповітряна оборона. Інші - потрапили в кілька споруд, заподіявши суттєві руйнування", - інформує командування у Фейсбуці.

Наголошується, що наслідки ракетного удару російських окупантів уточнюються.