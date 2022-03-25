Чехія заявила, що підтримає ідею Польщі про миротворців в Україні

Міністр закордонних справ Чехії заявив, що підтримає пропозицію Польщі ввести миротворчу місію на територію України. Так само він закликав посилити санкції проти РФ, пише Марія Тарариєва, РБК-Україна.

В інтерв'ю одному з чеських ЗМІ, міністр закордонних справ Чехії заявив, що його країна підтримає пропозицію Польщі про введення миротворчої місії на територію України, але тільки після настання миру.

"Миротворчі сили не посилають для примусу до миру і для ведення бойових дій" , - сказав він.

Також Липовський зазначив, що поки мир не настане, головною залишається підтримка Україні і прийняття максимальних обмежувальних заходів проти РФ.

Раніше Польща закликала повністю обмежити торгівлю з РФ.