Пентагон заявив про втрату повного контролю росіян над Херсоном

Міністерство оборони США заявляє про втрату росіянами повного контролю над Херсоном, але українська влада не підтверджує ці оцінки, повідомляє Українська правда.

Як пише New York Times з посиланням на коментар неназваного чиновника США, Пентагон оцінює, що українські захисники ведуть бої на підступах до Херсона, відтісняючи російських окупантів. Тож росіяни нібито втратили повний контроль над містом.

Українська влада та військові, з якими поговорили журналісти New York Times, не погодилися з такими оцінками Пентагону. Джерела у Києві сказали, що росіяни утримують владу у місті, хоча ЗСУ ведуть бої в області.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута не підтвердив цієї інформації у коментарі УП.

Високопосадовець Пентагону додав, що втрата росіянами контролю над Херсоном буде серйозною поразкою, оскільки він є ключовим пунктом у планах російського командування перекрити вихід України до Чорноморського узбережжя. Крім того, це відіб'ється на положенні підрозділів РФ у Миколаївській області.

Начальник головного оперативного управління генштабу РФ генерал-майор Сергій Рудський у п'ятницю 25 березня заявляв, що Херсон перебуває під контролем російських окупаційних військ.