Мінкульт: окупанти зруйнували в Україні 59 храмів

З початку війни в Україні постраждали вже 59 церков та духовних споруд. Окупанти руйнують по два храми щодня. Про це заявило Міністерство культури, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що зруйновані духовні споруди знаходяться як мінімум у восьми областях країни: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській та Чернігівській.

Переважна більшість з них – православні храми.

Також руйнування мають мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні установи та адміністративні будинки релігійних організацій.