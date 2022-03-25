Мінкульт: окупанти зруйнували в Україні 59 храмів
З початку війни в Україні постраждали вже 59 церков та духовних споруд. Окупанти руйнують по два храми щодня. Про це заявило Міністерство культури, повідомляє Корреспондент.
Зазначається, що зруйновані духовні споруди знаходяться як мінімум у восьми областях країни: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській та Чернігівській.
Переважна більшість з них – православні храми.
Також руйнування мають мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні установи та адміністративні будинки релігійних організацій.