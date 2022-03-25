Зеленський обговорив з Ердоганом загрозу продовольчої кризи

Президент Володимир Зеленський обговорив із Президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом підсумки саміту НАТО та загрозу продовольчої кризи, повідомляє Укрiнформ.

«Поговорив з Реджепом Тайіпом Ердоганом про підсумки саміту НАТО. Поділились оцінками поточних дипломатичних зусиль. Обговорили загрозу продовольчої кризи та шляхи її запобігання» , - заявив глава держави у Твіттері.

Він додав, що вдячний Туреччині за підтримку, яку вона надає Україні.