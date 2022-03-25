Пентагон: РФ перекидає в Україну військових із окупованої території Грузії

Росія з метою посилення свого наступального потенціалу в Україні перекидає частину своїх сил з окупованих територій Грузії до українського кордону. Про це розповів CNN високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, повідомляє Укрiнформ.

«На нинішньому етапі ми маємо ознаки того, що вони залучають сили з території Грузії в Україну» , – зауважив представник Пентагону.

Він підкреслив, що Сполучені Шати не проводять повітряної розвідки за переміщенням російських сил і поки відмовився говорити, на якій саме ділянці ці сили можуть перетнути кордон в Україні. Водночас, за його словами, росіяни намагаються підтримати посилену активність переважно в регіоні українського Донбасу.

Як зазначається, російські війська розміщуються на окупованій частині території Грузії після вторгнення 2008 року.

Представник Пентагону також повідомив, що російські війська мають 22 кораблі в Чорному морі, більшість - це десантні судна.