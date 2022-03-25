Європа об'єдналася для закупівлі газу – голова ЄК

Саміт Європейського союзу вирішив об'єднати закупівлі газу. Це допоможе країнам не конкурувати між собою на газовому ринку. ﻿Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Я вітаю, що ми вирішили відтепер використовувати наші колективні можливості переговорів замість того, щоб конкурувати один з одним за ціною і підіймати ціни, ми об'єднаємо наші закупівлі" , - повідомила голова Єврокомісії у Twiiter.

Раніше повідомлялося, що на думку віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, Путін може наказати повністю перекрити поставки газу до Європи. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що перехід на рублеві розрахунки є другим кроком до ескалації світового конфлікту.