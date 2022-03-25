Європа об'єдналася для закупівлі газу – голова ЄК
Саміт Європейського союзу вирішив об'єднати закупівлі газу. Це допоможе країнам не конкурувати між собою на газовому ринку. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
"Я вітаю, що ми вирішили відтепер використовувати наші колективні можливості переговорів замість того, щоб конкурувати один з одним за ціною і підіймати ціни, ми об'єднаємо наші закупівлі", - повідомила голова Єврокомісії у Twiiter.
Раніше повідомлялося, що на думку віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, Путін може наказати повністю перекрити поставки газу до Європи. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що перехід на рублеві розрахунки є другим кроком до ескалації світового конфлікту.