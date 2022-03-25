Подоляк розповів про дії росіян на захоплених територіях

Війська Російської Федерації не отримують підтримки населення на захоплених територіях і використовують зброю, репресії та погрози. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє Укрiнформ.

"На захоплених та окупованих територіях військам Росії не вдається отримати підтримку від населення, сформувати фейкові органи влади та записати пропагандистські ролики. Тільки репресії, застосування зброї, загрози" , - написав Подоляк у Твіттері.

З його слів, тимчасово захоплені жителі українських міст виходять на масові протести. Радник керівника ОП додав, що Херсон вражає.

Як повідомлялося, на Херсонщині жителі регулярно проводять мирні акції протесту проти російського агресора, російські військові застосовують силу та зброю проти людей, є поранені та затримані. Також російські загарбники викрадають мешканців області.