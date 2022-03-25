Міськрада: у Маріуполі окупанти знищили реабілітаційний центр для дітей

У Маріуполі війська РФ знищили дитячий реабілітаційний центр. Про це поінформувала Маріупольська міськрада, повідомляє Корреспондент.

Наголошується, що реабілітаційний центр відкрили лише восени 2021 року після реконструкції. Заклад був побудований разом із Європейським інвестиційним банком.