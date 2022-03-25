Міськрада: у Маріуполі окупанти знищили реабілітаційний центр для дітей
У Маріуполі війська РФ знищили дитячий реабілітаційний центр. Про це поінформувала Маріупольська міськрада, повідомляє Корреспондент.
Наголошується, що реабілітаційний центр відкрили лише восени 2021 року після реконструкції. Заклад був побудований разом із Європейським інвестиційним банком.
"Місце, яке було покликане рятувати дитячі життя, знищене тими, хто вирішив нас насильно "звільнити". Очевидно, звільнити від світу, від розвитку, від таких сучасних центрів реабілітації. Звільнити від права на життя", - йдеться у повідомленні.