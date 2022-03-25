"Може Шойгу захотів відвідати Чорнобаївку?": відеозвернення президента

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців. У п'ятницю, 25 березня, він розповів про ситуацію на фронті, а також пожартував про міністра оборони Росії Сергія Шойгу, повідомляє Корреспондент.

"За тиждень, який минає, наші героїчні Збройні Сили завдали ворогові потужних ударів. Помітні втрати. Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії... Цікаво, може, він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?" , – сказав Зеленський.

Він зазначив, що під час війни вже загинуло 16 тисяч російських військових.